Messi show, ma anche Lautaro Martinez grande protagonista nel 3-0 dell'Albiceleste contro Honduras nell'amichevole in vista dei Mondiali. L'attaccante dell'Inter apre le marcature e il numero 10 chiude i conti con una doppietta. In campo, tra gli "italiani", anche Paredes e Perez, al debutto assoluto. Panchina per Di Maria, Dybala in tribuna

Quasi un allenamento, o poco più. Tutto facile per l' Argentina , che nella prima delle due amichevoli pre Mondiale batte nettamente l' Honduras davanti al pubblico divertito dell'Hard Rock Stadium di Miami . Protagonista assoluto nel 3-0 finale, manco a dirlo, è Leo Messi , autore di una serie di ottime giocate e soprattutto della doppietta che ha chiuso il match: il primo gol, al 47', su calcio di rigore, il secondo al 69' con un fantastico pallonetto da circa venti metri. Ad aprire i conti, però, è Lautaro Martinez , che ritrova il sorriso dopo le ultime settimane grigie con l'Inter. Molto positiva la prova del "Toro", che sblocca il match al 16' con una zampata da rapace dell'area di rigore e nei 45' in campo si muove bene dialogando spesso con Messi e compagni. Per l'Albiceleste la striscia di imbattibilità arriva a quota 34 : la Nazionale di Scaloni proverà a fare 35 nella notte tra martedì e mercoledì contro la Giamaica, poi sarà la volta dei Mondiali.

La partita degli "italiani"

Detto di Lautaro, a segno per la quarta partita di fila e al gol numero 10 nelle ultime 14 gare giocate con l'Albiceleste, in campo dall'inizio per l'Argentina anche Leandro Paredes. Buona la prova del centrocampista della Juventus, sempre preciso nei 64' concessi da Scaloni prima della sostituzione con l'esordiente Fernandez. Un altro debuttante è il difensore dell'Udinese Nehuen Perez, entrato al 65' al posto dell'ex Fiorentina Pezzella e bravo a gestire senza sbavature il finale di gara. Tutta la partita in panchina, invece, per Angel Di Maria, mentre Paulo Dybala, reduce dal problema fisico accusato nel riscaldamento di Roma-Atalanta, è rimasto in tribuna.