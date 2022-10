Goal Deejay, oggi alle 19 su Sky Sport

Sono ripresi i campionati e con loro anche Goal Deejay. Oltre ai 30 gol più belli dei campionati europei, anche quelli delle Coppe europee e ovviamente non potrà mancare la classifica con le hit settimanali di Spotify. Anche in questa puntata ci saranno la Skills Deejay, con le migliori giocate del weekend, la clip Big Name of the week (dedicata ad un big del calcio italiano), la Top Social e il Contest Deejay con i vostri video amatoriali che entreranno di diritto a Goal Deejay. L’appuntamento è per stasera alle 19.00 su Sky Sport Football e in streaming su NOW. E, da quest'anno, anche il sabato alle 14.15 su TV8.