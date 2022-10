Disavventura per Radja Nainggolan . L'ex centrocampista di Roma e Inter nella mattinata di mercoledì è stato arrestato dalla Polizia di Anversa dopo esser stato fermato alla guida senza aver una patente valida . Al calciatore belga era stato ritirato il documento nel 2021 dopo esser stato fermato in stato di ebbrezza mentre viaggiava oltre i limiti di velocità e avrebbe dovuto sostenere nuovamente un esame al termine del divieto di guida da poco concluso. Nainggolan, poche ore dopo esser stato fermato, è stato rilasciato .

Portavoce della Polizia: "Non aveva sostenuto l'esame per avere di nuovo la patente"

"Non ha sostenuto l'esame per riavere la patente" ha dichiarato Wouter Bruyns, portavoce della polizia di Aversa, al portale belga Het Nieuwsblad. "È stato arrestato e lo abbiamo interrogato, con la sua auto che è stata sequestrata. Eravamo già a conoscenza che la persona in questione guidava nonostante non avesse la patente". Erwin Van den Sande, portavoce del Royal Antwerp, non ha voluto commentare la vicenda: "Ne parleremo prima con il giocatore".