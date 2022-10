L'ultima del Pipita: lacrime per l'addio al calcio

Più di settecento partite coi club, quasi ottocento contando anche la nazionale argentina, 366 gol di una carriera pazzesca; alcuni bellissimi, come la rovesciata che valse lo storico primato di gol in una singola stagione di Serie A, la trentaseiesima firma contro il Frosinone; altri pesantissimi, come il gol all'89' di San Siro che significò buona parte di scudetto bianconero in un derby d'Italia vinto in rimonta. Poi le urla dopo ogni rete, il viso deformato dalla grinta di chi aveva la competitività che scorreva nel sangue. Detto il Pipita per via del soprannome di papà, El Pipa, in carriera quattordici trofei, dai campionati spagnoli col Real - dove giocò sia con Raul e Van Nistelrooy, che con Cristiano Ronaldo e Benzema - agli scudetti con la Juve. I 90 milioni risalendo l'Italia da Napoli (lì una Coppa Italia) al bianconero di Torino. Il Milan e il Chelsea per sei mesi, quindi l'Inter, ma quella di Miami di proprietà di David Beckham. Lì, in America, si è chiusa la storia sportiva di Gonzalo Higuain.