Se la squadra di Spalletti sta dando spettacolo con la qualità del suo gioco, nel girone C di Serie C è la capolista Catanzaro a entusiasmare e a vincere con la forza del suo attacco. La coppia Cianci-Iemmello, 11 gol in due, sta trascinando il gruppo allenato da Vincenzo Vivarini. I giallorossi della Calabria sono il miglior attacco stagionale (contando le sole reti in campionato) a quota 29 gol, con una media di oltre 3 a partita. Di seguito, i migliori venti attacchi di club professionistici in Italia