Il Flamengo vince la sua terza Copa Libertadores battendo in finale l'Athletico Paranaense. Decisivo il gol di un ex nerazzurro, Gabigol. Festeggia anche un altro ex interista, Vidal, in campo nei minuti finali della partita

Il Flamengo è campione del Sudamerica per la terza volta nella sua storia. Ha infatti battuto per 1-0 l'altra squadra brasiliana dell'Athletico Paranaense nella finale giocata oggi all'Estadio Monumental di Guayaquil. A decidere la sfida è stato un gol dell'ex interista Gabigol, ancora una volta decisivo, al 49' pt. L'Athletico di 'Felipao' Scolari ha giocato in dieci dal 43' pt per l'espulsione di Pedro Henrique per doppia ammonizione. In campo nel Flamengo, nei 20 minuti finali, anche l'altro ex interista Arturo Vidal