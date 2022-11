L'ex capitano della Nazionale trionfa negli Stati Uniti, conquistando l'Mls. Nella finale (tutta in panchina per Chiellini) mille emozioni tra il Los Angeles Fc e il Philadelphia, con due gol nel recupero dei supplementari che proiettano la sfida ai rigori, dove i californiani vincono per la prima volta il trofeo

Dall’Europa agli Stati Uniti. Giorgio Chiellini vince anche sull’altro capo del mondo, conquistando l’Mls al suo primo tentativo. Lo fa al termine di una finale playoff – tutta in panchina per l’ex capitano della Juve, ma protagonista di 13 presenze complessive in stagione -, incredibile per quantità di emozioni e colpi di scena. Insieme a lui un grande trionfo anche per un’altra ex stella del calcio continentale, Gareth Bale, decisivo pure questa volta con il gol finale dopo essere entrato a partita in corso (come ai tempi Blancos) che proietta la sfida ai rigori. Il Los Angeles Fc trionfa così per la prima volta nella sua storia, scrivendo una pagina indimenticabile per i suoi tifosi.

Il racconto della finale

Da una parte c’è appunto il Los Angeles Fc, vincitore della Western Conference, di fronte il Philpadelphia Union che si è aggiudicato la Conference sul lato est per approdare alla finalissima. Una punizione deviata di Acosta dà il vantaggio ai californiani nel primo tempo, ma nella ripresa un colpo di testa di Gazdag riequilibra il punteggio. Un altro colpo di testa, questa volta di Murillo, ribalta la situazione all’83’, appena due minuti dopo però – sempre per via aerea – Elliott regala il 2-2 ai suoi e prolunga l’incontro ai supplementari. Ed è proprio il finale dell’extratime a suscitare emozioni una dietro l’altra: un pasticcio difensivo dei Los Angeles porta il portiere all’uscita disperata fuori dall’area e viene costretto al fallo: l’estremo difensore, Crepeau, rimedia il cartellino rosso e anche un infortunio che vale 9 minuti aggiuntivi di recupero. Al terzo il tap-in vincente di Elliott – centrale difensivo autore di una doppietta – sembra consegnare definitivamente il trofeo nelle mani di Philadelphia, ma al 128’ Bale stacca di testa e trova un insperato 3-3 in 10, facendo impazzire gli oltre 20 mila del Banc of California Stadium. Si arriva, dunque, alla lotteria dei rigori e qui a salire in cattedra è il portiere McCarthy, entrato al posto dell’espulso Crepeau: dopo un penalty calciato alto, neutralizza anche il secondo e terzo rigore degli ospiti, mentre Sanchez trasforma il suo tiro dal dischetto e decreta il successo del Los Angeles Fc. I californiani sono campioni, Chiellini e Bale aggiungono un altro pezzo alla loro collezione di trofei.