Incredibile epilogo nella partita tra Boca e Racing che assegnava la Supercoppa in Argentina. Dopo un paio di espulsioni (una per parte) nel recupero dei tempi regolamentari, si va ai supplementari, dove l'arbitro Tello sventola altri 8 rossi. Partita terminata in anticipo perché il Boca resta in 6, trofeo al Racing

Dieci cartellini rossi in una sola partita. O meglio, in mezz’ora di gioco, dal 90’ in poi, per essere più precisi. È successo in Argentina, nella gara che assegnava il Trofeo de Campeones, l’equivalente della nostra Supercoppa nazionale giocata tra la vincitrice del campionato e quella della coppa.



Boca Juniors e Racing Club in campo, che nel finale diventa più un ring, con l’arbitro Facundo Tello che senza pietà estrae rossi a raffica, sventolandone ben 10 e arrivando a decretare la fine dell’incontro in anticipo semplicemente perché il Boca, da regolamento, non ha più il numero minimo di giocatori in campo (erano rimasti in 6) per poter continuare l’incontro.