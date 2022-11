1/9

Calci volanti, pugni, colpi proibiti: una maxi-rissa quella che è scoppiata nei minuti finali della partita di Coppa di lega russa tra Zenit San Pietroburgo e Spartak Mosca. Gara finita 0-0 (sono serviti i rigori dopo i supplementari) e in 8 contro 8, visto che l'arbitro alla fine ha espulso tre giocatori per parte.



Ma se veramente avesse dovuto estrarre il rosso per tutti i giocatori coinvolti...