Marcelo Bielsa ha tenuto una lezione al Centro Tecnico Federale di Coverciano agli allievi dei corsi per Direttore Sportivo e per allenatore UEFA Pro. Aula gremita per il 'Loco', che ha sottilineato l'importanza del nostro calcio: "L'Italia è un punto di riferimento, fa scuola per quanto riguarda il posizionamento dei calciatori in campo"