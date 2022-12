Dal Brasile: si aggravano le condizioni di Pelè

Tornano a preoccupare le condizioni di Pelè. Secondo le ultime notizie che arrivano dall'ospedale Albert Einstein di San Paolo dove è ricoverato dallo scorso 30 novembre l'ex fuoriclasse brasiliano, ci sarebbe un peggioramento generale delle sue condizioni. Il bollettino diffuso non lascia spazio a troppe speranze: si parla di "progressione della malattia oncologica" e di "disfunzione renale e cardiaca", un quadro che necessità di cure appropriate e specifiche.

La figlia su Instagram: "Nostro Natale sospeso"

Anche la figlia di Pelè, Kely Nascimento, aveva lasciato intendere che la situazione fosse molto delicata, attraverso un post sul suo profilo Instagram: "Il nostro Natale in casa è stato sospeso. Abbiamo deciso con i medici che, per vari motivi, sarebbe stato meglio per noi restare qui con tutte le cure che ci offre questa nuova famiglia all'Einstein!! Noi, come sempre, vi ringraziamo per tutto l'amore che ci dimostrate qui in Brasile, così come in tutto il mondo! Il vostro amore per lui, le vostre storie e le vostre preghiere sono un enorme conforto perché sappiamo che non siamo soli"