Il suo nome ha fatto tanto rumore negli ultimi giorni. Si chiama Alice Pignagnoli, portiere con una lunga esperienza nelle massime serie del calcio femminile tra Milan, Napoli, Torres e Genoa (solo per citarne alcune), e nelle scorse settimane ha denunciato il comportamento della società proprietaria del suo cartellino, la Lucchese, perché ha deciso di svincolarla e non pagarle più gli ultimi stipendi dopo aver saputo che è incinta. Una situazione che pare essersi risolta dopo i recenti confronti tra i legali delle due parti coinvolte, ma che ha lasciato una profonda delusione in Pignagnoli, decisa più che mai a far sì che il suo caso diventi un'opportunità per cambiare le cose e garantire maggiore tutela nei confronti delle atlete. Ecco le sue parole in esclusiva a Sky Sport:



Come stai dopo questi giorni tumultuosi?

“Sono stata anche meglio, però sono stata contenta perché sollevare la questione ha creato indignazione, anche se a parole. C’è stata anche un po’ di cattiveria perché la gente vuole vedere il pelo nell’uovo, ma globalmente ho sentito molta solidarietà, soprattutto da parte delle donne, delle altre atlete. Si è mosso il mondo della politica, perché mi ha chiamato Boldrini e verrà fatta un’interpellanza in Parlamento, stiamo cercando di fare qualcosa di concreto. Io ormai queste le cose le ho subite, ma non vorrei che ci trovassimo tra un anno un altro caso simile perché due anni fa c’era stato il caso di Lara Lugli e le persone sembravano tutte sconvolte, invece dopo due anni si è ripresentata la stessa vicenda. Mi ha sconvolto la leggerezza con cui la società mi ha fatto quello che fatto, la fermezza con la quale sosteneva di potermi non pagare. I fatti sono di metà ottobre e non sono andata subito dai giornali: ho dato loro due mesi per poter ripensare la cosa, speravo che confrontandosi con qualcuno, magari un avvocato, avrebbero capito. Invece loro hanno intrapreso questa serie di azioni: mi hanno escluso la squadra, mi hanno chiesto il materiale sportivo, di liberare il posto letto. Tutta una serie di cose gratuite che a una squadra di Lega pro, da 3-4 milioni, non fa la differenza. Sono gesti che mi hanno fatto soffrire tanto, soprattutto perché nella prima fase della gravidanza è un momento un po’ difficile. Io gioco a calcio da quando ho 5 anni, una gravidanza è scioccante quando da un giorno all’altro ti devi fermare. Avresti bisogno in quel momento di avere supporto delle persone che hai attorno, come è stato nel mio caso per la prima gravidanza a Cesena dove, nonostante il contratto non fosse come adesso, la società ha dimostrato di dare valore all’essere umano che c’è dietro la calciatrice. È stato un periodo tosto, però devo dire che ci sono state più squadre che si sono offerte di prendermi già a dicembre, una su tutte la Ternana. Ieri il vicepresidente Tagliavento mi ha chiamato a 3 ore dalla fine del nostro mercato e mi ha detto: «vieni da noi, ti trasferiamo ora» e si sarebbero sobbarcati anche le mensilità che deve corrispondermi la Lucchese: loro fino a gennaio devono pagarmi e poi interverrà un fondo di solidarietà per la maternità delle atlete. Quindi si sta facendo tutto questo casino per tre mensilità. Il problema è che ci sono ragazze che stanno fuori casa per 200 euro, sognando di arrivare un giorno in Serie A. questa è la realtà del calcio non professionistico. Quindi almeno la tutela della dignità umana, come rispettare i contratti, i pagamenti, mettere le atlete in un alloggio decente, dovrebbero essere quelle cose minime da garantire come essere umani”



Dopo l’esperienza a Cesena, avevi paura di annunciare la tua gravidanza o eri convinta che avresti ricevuto lo stesso trattamento?

“In realtà entrambi i figli sono venuti quando volevano loro e non quando volevo io. Un’atleta non comincia una stagione e dopo un mese di ritiro vuol restare incinta. È una notizia che ha scioccato anche a me, tant’è che quando sono andato dal mister a informarlo sono andata in lacrime e lui inizialmente mi ha detto ‘tu per me sei insostituibile anche per quello che rappresenti nello spogliatoio’, ma davanti a una cosa simile io non posso che essere felice. E lo stesso mi avevano detto le mie compagne, tutte felici per me. E invece dopo è arrivata sta botta della società, dove l’amministratore delegato mi ha detto prima «gli impegni presi in estate andrebbero rispettati» e poi ha aggiunto «io ho già detto al tuo procuratore come intendo procedere con il tuo contratto». Una frase che ti fa capire che loro pensano di essere giudici unici depositari della legge, decidono loro cosa fare col tuo contratto. Ovviamente un Alice che ha 34 anni e 250 presenze tra Serie A e B può permettersi questo casino, ma ci sono 10 ragazzine che restano mute e firmano lo svincolo. Non è solo una questione di gravidanza. Loro mi hanno chiamato due settimane fa per dirmi ‘ti stiamo svincolando’ e io ho risposto che non potevano farlo senza la mia volontà. Però ad altre ragazze le hanno svincolate e ora sono a piedi, le sto aiutando io a trovare squadra perché hanno 20 anni e non le conosce nessuno. Questa è la realtà del nostro calcio”