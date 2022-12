Natale in campo per Vincenzo Montella e Andrea Pirlo, protagonisti del derby italiano in Turchia tra l'Adana Demirspor e il Karagumruk. Vittoria per 2-1 dell'Adana di Montella, sempre più in alto in classifica a differenza del Karagumruk di Pirlo, terzultimo in classifica e al terzo ko nelle ultime quattro partite disputate. Accade tutto nel primo tempo: i padroni di casa sbloccano il risultato con il tiro da fuori di Akbaba su cui il portiere del Karagumruk combina un pasticcio. Passano otto minuti e Borini pareggia i conti, ma a 120 secondi dall'intervallo l'Adana torna di nuovo avanti, ancora con Akbaba.