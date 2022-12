La Super Leagues di Sky Sport torna in campo

I principali campionati sono pronti a tornare in campo dopo la lunga sosta per il Mondiale. Su Sky Sport da non perdere i consueti appuntamenti con la Serie A che riprende mercoledì 4 gennaio 2023 con la 16^ giornata. Ma prima c’è il grande ritorno della Premier League che riparte proprio oggi, lunedì 26 dicembre, con il Boxing Day. Due giorni dopo toccherà alla Ligue 1, che ricomincia dalla 16^ giornata. Per rivedere in campo la Bundesliga bisognerà attendere venerdì 20 gennaio, quando si giocherà la 16^ giornata di campionato. Non si è mai fermata, invece, la Serie B- sempre da seguire live sui canali Sky Sport- che torna in campo anche a Santo Stefano per disputare la 19^ giornata. Le Super Leagues sono tornate!