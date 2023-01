Ufficiali i candidati nelle otto categorie del FIFA The Best. Due gli italiani in corsa: sono Carlo Ancelotti tra gli allenatori e Mario Balotelli per il Puskas Award. Le votazioni sono aperte fino alla mezzanotte di venerdì 3 febbraio, successivamente verranno annunciati i 3 finalisti in ogni categoria. La premiazione è prevista il 27 febbraio

I CANDIDATI E I GOL DEL PUSKAS AWARD