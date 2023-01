Alino Diamanti stupisce ancora. Nella notte, il centrocampista del Western United ha messo a segno il gol che è valso tre punti nella gara con il Sydney...da centrocampo! E, come se non bastasse, dopo il gol ha esultato come Leo Messi nel Clasico del 2017: maglia in mostra a dimostrare ancora una volta che il momento di dire addio al calcio non è arrivato. Guarda il video