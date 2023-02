Anche Dries Mertens scende in campo per aiutare la popolazione turca. L'attaccante, ora in forza al Galatasaray, si è recato al centro di assistenza del Nef Stadium insieme alla moglie, e ai propri compagni di squadra, per aiutare i volontari nell'inscatolare i pacchi che saranno forniti alle famiglie fortemente colpite dal terremoto. Un gesto importante che ha messo ancora una volta in luce la grande umanità dell'ex attaccante del Napoli. Guarda il video