Ct turco Kuntz: "Aiutateci a raccogliere fondi"

Sono giorni terribili in Turchia e in Siria. Stefan Kuntz, commissario tecnico della Turchia, ha lanciato un appello per aiutare le vittime delle zone colpite dal terribile terremoto del 6 febbraio. Il video, arriva direttamente dai profili social dell'allenatore. "Cari amici, tifosi e followers, certamente avrete saputo del terremoto in Turchia. Migliaia di persone hanno perso madre, padre, nonni, zii, figli, fratelli. E molti altri sono sepolti sotto le macerie delle case distrutte. Più di 10 città sono state colpite, più di 13 milioni di persone vivono in quest'area. Molti amici mi hanno chiesto: come possiamo aiutare? Anche noi della TFF (la Federcalcio turca) abbiamo avviato una campagna di raccolta fondi a cui stanno partecipando i giocatori della nostra nazionale, io e la mia famiglia. Ci assicuriamo che il denaro venga trasferito sul conto dell'AFAD (il fondo di controllo turco dei disastri naturali), pertanto è garantito al 100% che il denaro raggiunga le aree in cui è necessario. I dettagli li trovate dopo questo video. Per favore, condividete questo video il più possibile affinché più persone possano aiutare. Non importa se sei tedesco, turco o vieni da un'altra parte del mondo".