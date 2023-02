Alberto Zaccheroni ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale "Bufalini" di Cesena. Come riportato dal Corriere di Romagna, avrebbe riportato un trauma cranico a seguito di una caduta in casa. "Nel tardo pomeriggio il 69enne allenatore di calcio di Cesenatico, che alla guida del Milan ha vinto lo scudetto nella stagione 1998-’99, è caduto nella sua abitazione di via Leonardo Da Vinci, ha sbattuto con violenza la testa a terra e per questo è stato subito trasportato su un’ambulanza del 118 all’ospedale di Cesena", si legge sulla versione online del quotidiano. Zaccheroni, in prognosi riservata, sarebbe comunque vigile - riporta l'agenzia AGI - Non è ancora accertato se sia caduto per un incidente domestico oppure per un malore.