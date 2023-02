Ag. Atsu: "È ancora disperso, il club ci aiuti"

L'agente di Atsu, Nana Sechere, ha confermato che il giocatore non è stato ancora ritrovato: "Abbiamo trovato due paia delle sue scarpe, ma Christian non è stato localizzato. Abbiamo urgentemente bisogno di più risorse ed è un peccato che il club (l'Hatayspor) non sia sul campo con noi nella ricerca"

Christian Atsu è ancora tra i dispersi del terremoto che ha colpito Turchia e Siria lo scorso 6 febbraio. L'ex giocatore di Newcastle e Chelsea, oggi in forza all'Hatayspor, non è stato ritrovato come confermato dall'agente di Atsu, Nana Sechere, con un comunicato rilasciato a Sky Sports News. "Non siamo stati ancora in grado di localizzarlo" ha spiegato l'agente che ha poi chiesto aiuto al club di Atsu, l'Hatayspor: "È un peccato che non sia sul campo con noi nella ricerca, le loro conoscenze sarebbero estremamente utili".