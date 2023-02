L'ex presidente dell'Inter è stato eletto a capo della Federcalcio indonesiana per il quadriennio dal 2023 al 2027, ottenendo 64 voti su 86 validi. Nel Paese asiatico è in programma il prossimo maggio la Coppa del Mondo Under 20

Nuovo ruolo nel mondo del calcio per Erick Thohir. L'ex patron dell'Inter è stato eletto presidente della Federcalcio indonesiana. Una vittoria schiacciante per Thohir che ha ottenuto 64 voti su 86 validi, ottenendo il mandato alla guida della federazione fino al 2027. Un nuovo ruolo di prestigio per l'imprenditore, già ministro per gli affari economici dell'Indonesia. Thohir avrà una pesante eredità visto che la federazione indonesiana è reduce da una delle più grandi tragedie della storia del calcio, con centinaia di morti nella calca durante il derby tra Persebaya Surabaya e Arema. Non solo perché a maggio l'Indonesia ospiterà la Coppa del Mondo Under 20.