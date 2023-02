Cena di gala a Milano per il board dell'Eca, l'associazione dei club europei di calcio. In un noto ristorante di galleria Vittorio Emanuele il presidente dell'Eca Al Khelaifi, numero 1 del PSG, ha guidato il gruppo di dirigenti. A fare gli onori di casa il presidente dell’Inter Zhang e l’Ad Antonello. Presenti tra gli altri il presidente del Tottenham Levy, Edwin Van der Saar per l’Ajax, Oliver Khan per il Bayern Monaco e i rappresentanti dell'Atletico Madrid e di altri top club. Mercoledì prevista una riunione