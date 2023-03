La top 11 dei migliori calciatori della storia secondo Ronaldo il Fenomeno

Ronaldo il Fenomeno ha stilato la sua personalissima top XI dei migliori giocatori della storia del calcio per un sito di scommesse. Ronaldo, cioè se stesso, è il titolare in attacco, mentre Ronaldo, inteso come CR7, è il grande assente. Messi c'è. Ne 2018 il Fenomeno aveva già stilato una formazione simile e, da allora, ha cambiato idea sostituendo tre campionissimi…