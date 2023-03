Mancini ha scelto di convocare Mateo Retegui in Nazionale e i numeri sembrano spiegare al meglio la scelta del Ct. Chi sono i giocatori italiani in giro per il mondo che hanno segnato di più nell'ultimo anno? Insieme al centravanti del Tigre c'è un altro giocatore a guidare questa speciale classifica (dati Transfermarkt): appena 3 gli elementi della Serie A in top 10

MANCINI: "ECCO PERCHÉ CONVOCO RETEGUI" - IL PROFILO