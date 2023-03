Quarantadue minuti di recupero, cinque gol e tre espulsioni. È successo di tutto in Atletico Palmaflor-Blooming , match della massima serie boliviana, entrato negli annali per l'extra time da record concesso dal direttore di gara. Già perché la partita disputata a Cochabamba è finita al 132° minuto, ben 42 minuti dopo la fine del tempo regolamentare. Un "terzo tempo" dovuto agli interventi del VAR (c'è stato un check di 10 minuti per un presunto fuorigioco) e ai ritardi causati dalle pessime condizioni del campo, reso ai limiti della praticabilità da un forte acquazzone.

Il racconto del "terzo tempo"

Giunti al novantesimo, l'arbitro ha concesso 30 minuti di recupero. Sotto 2-1 nel punteggio, il Blooming (in inferiorità numerica per l'espulsione di Menacho) è riuscito a pareggiare al minuto 114 con il gol di José Sinisterra. Match finito? No, perché passa qualche attimo e si scatena una rissa in campo tra le due formazioni, con altri due cartellini rossi estratti dall'arbitro che, a quel punto, aggiunge altri 12 minuti di recupero. Un extra time dell'extra time in cui l'Atletico Palmaflor segna il gol vittoria con Canete: è il 38° minuto di recupero. L'ultimo episodio prima del fischio finale.