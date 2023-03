Punizione esemplare per il tifoso olandese che, lo scorso febbraio, entrò in campo nel corso della partita di Europa League cercando di colpire il portiere Dmitrovic, che lo immobilizzò: 40 anni lontano dal Philips Stadion, ma il club sta valutando anche gli eventuali danni subiti

Ha 20 anni il tifoso che lo scorso 23 febbraio entrò in campo durante Psv-Siviglia provando ad aggredire Dmitrovic ; ne avrà 60 quando potrà rimettere piede nel Philips Stadion. Questa la pena decisa dal club olandese per il ragazzo che un mese fa, nel finale della gara di ritorno degli spareggi di Europa League, fece invasione di campo tentando di colpire il portiere serbo degli spagnoli.

Niente stadio fino al 2063

Gli andò male, dato che Dmitrovic, con i suoi quasi 100 kg di stazza per 194 cm, non ebbe grossi problemi a immobilizzarlo, facilitando il compito della sicurezza. Adesso si aggiunge il divieto ad assistere alle partite del Psv fino al 2063, oltre a quello di accedere all’area attorno allo stadio per i prossimi due anni.



"Avvieremo un procedimento per recuperare gli eventuali danni subiti dal club. Per l'ingresso sul campo sta attualmente scontando una pena detentiva di tre mesi, uno dei quali con la condizionale", ha comunicato il Psv nell’annunciare che il proprio tifoso sarà bandito dallo stadio per i prossimi 40 anni. Il ragazzo, tra l’altro, stava già scontando una pena per cattiva condotta che gli avrebbe impedito di assistere alla partita contro il Siviglia.