Una folla impressionante ha atteso fuori da un locale il fuoriclasse a cena con la famiglia. Messi, che sarà impegnato in patria per la prima volta da campione del mondo con l’Argentina, per le amichevoli contro Panama e Curaçao, ha avuto bisogno di essere scortato dalla polizia per uscire dal locale “Don Julio” ed entrare in auto. Cori, canti e una marea umana che ha bloccato la strada e colpito in primis il capitano argentino, che si è allontanato comunque sorridente