Arrivano buone notizia sulle condizoni di Stefano Tacconi. L'ex portiere della Juventus e della Nazionale ha lasciato, a quasi un anno dal malore avuto ad Asti nell'aprile del 2022, l’Azienda ospedaliera alessandrina per terminare l’ultima fase riabilitativa in un’altra struttura più vicina a casa. Era stato trasferito ad Alessandria a seguito di un’emorragia cerebrale da rottura di aneurisma. "La strada è ancora lunga, ma come ho sempre fatto vi terrò informati", assicura Andrea Tacconi, il figlio dell'ex portiere che in questi mesi ha tenuto aggiornati tutti, attraverso i profili social, sulle condizioni del padre. "E' stato un lungo percorso ad Alessandria, dove hanno salvato la vita a papà. Da oggi questo percorso continuerà in Lombardia, ma non dimenticheremo mai tutto quello che hanno fatto per mio padre e il supporto che hanno dato anche a noi".