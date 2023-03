Finale di partita incandescente in seconda divisione argentina tra Independiente Rivadavia e Club Atlético Racing, ma non per colpa dei giocatori. Verso la fine del match, finito 1-1, il portiere del Racing, Joaquin Mattalia, attendeva il pallone dai raccattapalle per prepararsi al rinvio. Peccato gli sia arrivata una bordata in piena faccia, cogliendolo assolutamente di sorpresa. Poco dopo è arrivata anche la seconda razione, che ha definitivamente steso a terra il malcapitato