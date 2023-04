Goal Deejay, Melissa Satta ospita Will

Dopo la pausa nazionale ritorna un’altra puntata di Goal Deejay con un nuovo ospite ad arricchire il format dei gol più belli trasmessi da Sky Sport. Si chiama “MANCHESTER” ed è il primo lavoro di WILL. Sarà lui, infatti l’ospite di Melissa Satta. “Manchester” è un album dal titolo forte che evidenzia il forte legame dell’artista alle origini anglosassoni. All’interno del suo primo lavoro anche “STUPIDO”, il brano con cui WILL ha partecipato alla 73esima edizione del Festival di Sanremo e che fa da Tracklist proprio al suo album. Ovviamente non potranno mancare la clip Big Name of The Week (con un campione della nostra Serie A), la Skills Deejay, la Top Social e il Contest Deejay con il vostro gol amatoriale. L’appuntamento è per stasera alle 19.00 e alle 23.30 su Sky Sport Football, alle 20.25 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.