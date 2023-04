Il pareggio per 0-0 dell'Al-Nassr contro l'Al Feiha è un risultato che ha lasciato l'amaro in bocca a Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, dopo la partita, si è rivolto agli avversari e si è sfogato per l'atteggiamento ostruzionistico che avrebbero messo in atto. CR7 ha così abbandonato il campo urlando più volte: "Non vuoi giocare, non vuoi giocare". Una reazione che non è passata inosservata...