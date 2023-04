L'ex presidente del Consiglio, secondo quanto si apprende, ha lasciato il reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele, dove era ricoverato dallo scorso 5 aprile. Berlusconi è stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria. In giornata le visite della figlia Marina e di Confalonieri

Dopo 12 giorni l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi lascia la terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano per essere trasferito in un altro reparto. A permettere il trasferimento, che era in programma per oggi, è il "costante miglioramento" del suo quadro clinico del quale avevano parlato nel loro ultimo bollettino i professori Alberto Zangrillo e il primario Fabio Ciceri. In giornata Berlusconi ha ricevuto la visita della figlia Marina e di Fedele Confalonieri.