Totti in visita al Real Madrid, foto con Benzema che lo omaggia sui social

Le parole di Totti ai canali ufficiali del Real Madrid

"Quella che ho provato ieri è stata una sensazione meravigliosa. È la prima volta che vedo una partita del Real Madrid dal vivo, visto che sono sempre stato un rivale in campo. Il Real Madrid è un club molto importante. Con Ancelotti ho un bellissimo rapporto. È una persona vera, pura, che trasmette positività. Mi ha dato l'opportunità di venire a vedere il Real Madrid ed eccomi qui. Dopo la Roma, il Real Madrid è la mia seconda squadra, la società che ho sempre sostenuto e ammirato".

Sulla semifinale di Champions League contro il City: "È una semifinale che sembra una finale. Sono due grandi squadre e due grandi club. Vedremo 50 giocatori di livello mondiale. Tutto può succedere. Tifo per il Real Madrid spero che vada in finale". Sul rapporto con Modric: "E' speciale. Ci ammiriamo a vicenda. Ho il piacere di conoscerlo personalmente ed è un giocatore e una persona straordinaria, vera e sincera". Poi il ricordo dell'ovazione del Bernabeu da giocatore della Roma: "È stata una sensazione che porterò con me per il resto della mia vita. È un'emozione unica essere applaudito da uno stadio come il Bernabéu. È stato emozionante. Il Bernabéu è uno stadio che infonde passione e ti fa venire voglia di giocare. Scenderci in campo come avversario è stato stimolante".