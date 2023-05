Goal Deejay, Melissa Satta ospita Sethu

I sogni son desideri. La favola di Marco De Lauri, in arte SETHU, è diventata realtà. Dopo essersi trasferito a Milano, inizia la sua attività lavorativa proprio negli uffici di Sky Sport. La passione per la musica però rimane e nel 2018, SETHU, scrive il suo primo EP in collaborazione con il fratello gemello Giorgio De Lauri, in arte Jiz. Nel settembre 2022, dopo aver ottenuto un contratto con la Carosello Records, viene confermato come uno dei 12 artisti partecipanti a Sanremo Giovani 2022, festival musicale che ha selezionato sei artisti emergenti per il 73º Festival di Sanremo. Sethu riesce a qualificarsi e a prendere parte al Festival con il brano “Cause perse”. L'8 febbraio 2023, in occasione della partecipazione al Festival di Sanremo, viene pubblicato il suo secondo EP Cause perse. Questa sera torna a Goal Deejay, negli studi di Sky Sport, come ospite di Melissa Satta. È proprio vero. I sogni son desideri… L’appuntamento è per stasera alle 19.00 e alle 22.30 su Sky Sport Football, alle 20.00 e alle 22.45 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.