Rifiutato il reclamo del Real Aversa: dopo la lettera di Emanuele Filiberto al presidente della FIGC Gabriele Gravina per chiedere al ripetizione del match giocato il 14 maggio a Ragusa, la Corte sportiva d'appello nazionale ha dichiarato inammissibile il reclamo dell'Asd Real Aversa. Il Ragusa, inoltre, procederà con delle querele per diffamazione nei confronti degli esponenti della società campana LA DENUNCIA DI EMANUELE FILIBERTO: "LA MIA SQUADRA AVVELENATA"

I malori accusati dai calciatori dell'Aversa, un ricorso respinto e la lettera al presidente della Federcalcio. Si è conclusa così la vicenda del Real Aversa, club di Emanuale Filiberto, erede di casa Savoia, che nei giorni scorsi avava lanciato l'accusa di "avvelenamento" della sua squadra prima della partita persa con il Ragusa e che è costata ai campani la retrocessione dalla Serie D all'Eccellenza. Ora la decisione della Corte sportiva d'Appello nazionale, che "accogliendo l'eccezione preliminare dei legali dell'Asd Ragusa Calcio, avvocati Francesco Guastella e Stefano Schininà, ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato dall'Asd Real Aversa" contro la decisione del giudice sportivo che ha omologato il risultato della gara disputata il 14 maggio, decisivo per la salvezza nel girone I del campionato di serie D. La società Ragusana, come preannunciato, "nei prossimi giorni, con incarico conferito all'avvocato Fabrizio Cavallo, procederà anche in sede penale", con querele per diffamazione, "contro gravissime e notorie espressioni degli esponenti del Real Aversa".

La lettera di Emanuele Filiberto al presidente Gravina "Illustrissimo Presidente - è l'inizio della lettera inviata a Gravina - le scrivo questa lettera perché desidero far comprendere a tutti che lo spirito di questa battaglia giudiziaria non è animato dal mero risultato calcistico, ma dal dovere morale di rendere giustizia agli undici ragazzi del Real Agro Aversa scesi in campo a Ragusa esclusivamente per 'ottemperare' ad una richiesta societaria e per onorare la propria maglietta, nonostante non fossero nelle condizioni fisiche idonee per giocare. Con la nostra accorata richiesta non intendiamo ottenere la vittoria a tavolino, ma semplicemente giocare nuovamente i playout di serie D come atto di giustizia che questo sport merita di ricevere". Recita così la lettera aperta che Emanuele Filiberto, ha scritto a Gabriele Gravina, presidente della Figc.