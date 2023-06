Sono 55 le candeline da spegnere oggi, 26 giugno, per Paolo Maldini. Per festeggiare questo traguardo l'ex capitano e dirigente del Milan ha trascorso la serata di ieri in quello che è forse il luogo a lui più caro, lo stadio di San Siro. Nessuna partita però stavolta, ma il concerto dei Coldplay. Lo stesso Maldini ha documentato sui social lo spettacolo vissuto con sua moglie sulle note della band inglese. Nel frattempo i suoi ex giocatori dimostrano di non averlo dimenticato...

Maldini a San Siro. Non è certo la prima volta, ma l'ironia della sorte ha voluto che l'ex capitano e direttore dell'area tecnica del Milan, a poche settimane dal suo allontanamento dalla società rossonera, abbia festeggiato il 55esimo compleanno allo stadio Giuseppe Meazza. Nessuna partita tra vecchie glorie, ma il primo dei quattro concerti dei Coldplay a Milano. A essere precisi, il concerto è finito poco prima di mezzanotte, e dello scoccare del 26 giugno, ma è stato lo stesso Maldini a documentare la serata speciale con un doppio video sui social in cui cantava e ballava con sua moglie, Adriana Fossa, sulle note di Magic e The Scientist.

Gli auguri del Milan e dei suoi ex giocatori

Sui suoi canali social, la società rossonera ha fatto gli auguri a Maldini così: "Buon compleanno al nostro capitano leggendario". Ma sono arrivati anche quelli di alcuni ex compagni di squadra, come Andrij Shevchenko, e soprattutto di coloro che fino a poco tempo fa erano i "suoi" giocatori, Theo Hernandez e Rafael Leao. Il francese, vero pupillo di Maldini, ha postato su Instagram una foto di loro due abbracciati appena passata la mezzanotte: "Tanti auguri leggenda". Il portoghese si è unito in mattinata allo stesso modo. I due erano stati anche tra i giocatori del Milan a ringraziare pubblicamente l'ormai ex direttore dell'area tecnica dopo l'addio. Loro dovranno ancora attendere un paio di mesi per tornare a San Siro e saranno di nuovo i protagonisti al posto di Chris Martin. Chissà che Maldini, per ringraziarli, non torni a vedere anche una loro partita.