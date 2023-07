Il Flamengo ha licenziato il vice allenatore Pablo Fernandez: si chiude così l’incredibile vicenda che ha visto protagonista l’attaccante Pedro, aggredito negli spogliatoi dall’assistente di Sampaoli per una presunta disobbedienza.

Cosa era successo



Il giocatore, con un passato anche da “meteora” nella Fiorentina, ha sporto denuncia, raccontando di essere stato schiaffeggiato e poi preso a pugni in faccia dopo la vittoria per 2-1 contro l'Atletico Mineiro, in cui era rimasto in panchina. Proprio in panchina Pedro si era accomodato dopo aver iniziato il riscaldamento con i compagni, convinto di non avere più chance di essere impiegato a partita in corso. Al termine dell'incontro, negli spogliatoi, Pablo Fernandez gli aveva chiesto spiegazioni, accusandolo di mancare di rispetto alla squadra e colpendolo con un paio di pugni in bocca.