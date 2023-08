Tutte le domeniche in tv

La domenica pomeriggio lo trovavi in tv, bastava prendere il telecomando e "accendere" su 'Quelli che il calcio'. Energia, simpatia e l'incrollabile fede bianconera ne avevano fatto uno dei mattatori della trasmissione. Edrissa Sanneh, per tutti Idris, era nato in Gambia. Aveva 21 fratelli, arrivò in Italia nel 1972 con una borsa di studio ottenuta all’Università per Stranieri di Perugia. Tante le apparizioni televisive, prima sulle reti locali, poi gli esordi nel mondo del giornalismo sportivo negli anni Settanta. Fabio Fazio lo aveva fatto conosce al grande pubblico italiano. Celebri i suoi tanti sketch, come quello del rito sciamanico in concomitanza col collegamento dall'Olimpico con suor Paola D'Auria. O il suo ingresso sul campo di Torino entrando direttamente dal tunnel, salutando e abbracciando Peruzzi.