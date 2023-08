Esordio anche per Ibanez e Kessié



L'Al-Ahli parte con l'ex romanista Ibanez in mezzo alla difesa e Kessié (preso dal Barcellona) in mezzo al campo dal 1'. Dopo 10' Firmino è già a quota 2 gol: vantaggio al 6', raddoppio al 10', su assist di un'altra stella della squadra, Mahrez, anche lui approdato in Arabia dalla Premier. Nella ripresa, dopo il momentaneo 2-1 di Vina al 50', il brasiliano ex Liverpool trova la tripletta. terzo gol personale, al 72'.