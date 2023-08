Prima giornata del campionato saudita: tutti aspettano il gol di Benzema, ma a trascinare i campioni in carica dell'Al Ittihad è il brasiliano Coronado, ex Palermo e Trapani in Serie B. Un altro ex-rosanero, Quaison, in gol per l'Ettifaq di Gerrard, che rimonta il gol di Mané e batte un Al-Nassr senza Ronaldo e Brozovic. Tripletta per Malcom