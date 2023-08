L'effetto "Leo Messi"

L’approdo di Leo Messi ha fatto sì che l'Inter Miami, ultima in Mls, vincesse il primo trofeo della sua storia, l’argentino ha infatti siglato 10 gol in 7 partite, migliorando il club non solo dal punto di vista tecnico-tattico, ma anche dal punto di vista mentale. L’importanza di questo trofeo è dimostrata dai festeggiamenti post partita: i giocatori infatti si sono trattenuti a lungo in campo e hanno interrotto la conferenza stampa del loro allenatore Tata Martino per continuare le celebrazioni. Il prossimo impegno dell’Inter Miami è fissato per mercoledì contro Cincinnati nella finale della Us Open Cup.