L’entusiasmo per lo sbarco in MLS del fuoriclasse argentino è grande ma spesso, per evitare problemi, la passione dei fan va arginata e così l’Inter di Miami ha affiancato a Messi una guardia del corpo dal fisico imponente ed esperto di arti marziali che lo segue in ogni suo spostamento. Fuori dal campo e non solo, se -come si nota in alcuni video- Leo viene ‘marcato’ a vista dal suo 'protettore' anche da bordocampo. Il bodyguard di Messi si chiama Yassine Chueko ed è un ex Navy Seal, uno dei corpi speciali Usa