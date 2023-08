Un club militante in terza serie svedese, il Torns IF, ha trovato il modo di eludere il fuorigioco con un'interpretazione fedele della seconda sezione della Regola 11 del regolamento. Presentando lo stratagemma con un video sui propri social con allenatore e giocatori, la società ha anche reso pubblica la discussione avuta con l'Ifab in merito. E l'organo che si occupa delle regole del gioco valuta la possibilità di modificare la regola

Il metodo del Torns

La chiave consiste nell'interpretazione della frase del regolamento riguardante chi passa la palla verso il giocatore in fuorigioco: "Il primo punto di contatto della giocata o del tocco di palla deve essere valutato (per la segnalazione dell'offside, ndr)". Nel video un giocatore del Torns, giudicato il più tecnico della squadra dal suo allenatore, tiene incollata la palla al collo del piede, permettendo in un secondo momento a un suo compagno di squadra di scattare al di là dei difensori. Al momento dell'arrivo del pallone l'attaccante non si troverebbe in fuorigioco, perchè il "primo tocco" dell'assistman sarebbe quello con cui la palla è rimasta attaccata al piede e non il successivo lancio. Tutto viene considerato come frutto dello stesso tocco o giocata.