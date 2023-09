Caos Bolivia: campionato sospeso per le scommesse

Scandalo in Bolivia. La Federcalcio è stata costretta a sospendere i due campionati nazionali principali a causa di alcune accuse riguardanti il calcioscomesse. La stampa boliviana ha diffuso diverse registrazioni audio e nella più esplicita si dice: "Abbiamo bisogno di 5 gol, è importante che ce ne siano tre nel primo tempo non importa di chi". Fernando Costa, presidente della Federcalcio boliviana, nel corso di una conferenza stampa ha sottolineato che si è arrivati a questo punto a causa dei "seri indizi che dimostrano come entrambi i campionati siano stati viziati". È stato proprio lo stesso Costa a far scoppiare il caso, quando qualche giorno fa ha presentato una denuncia alla Procura con le accuse di frode aggravata e associazione a delinquere. Anche la commissione arbitrale è finita al centro dello scandalo, motivo per il quale la Federazione ha annunciato lo scioglimento di questo ente. Oltre agli arbitri, ovviamente, nell'occhio del ciclone ci sono anche dirigenti e calciatori. Nelle scorse ore è stata presentata alla Conmebol una richiesta per poter organizzare un nuovo campionato in forma ridotta così da poter definire le partecipazioni ai prossimi tornei continentali.