Bellingham trascina l'Inghilterra: 3-1 alla Scozia

Ad Hampden Park, l'Inghilterra batte in amichevole la Scozia, trascinata da un grande Bellingham. Apre Foden, che corregge in gol un tiro di Walker, 2’ dopo il neo acquisto del Real Madrid raddoppia approfittando di un pasticcio della difesa scozzese. Nella ripresa un'autorete di Maguire la riapre, ma ancora Bellingham inventa un grande assist mandando in rete Kane