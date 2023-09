Arriva l'ufficialità con una nota della Federcalcio tedesca: Julian Nagelsmann è il nuovo Ct della Germania, dopo l'esonero di Flick. A lui il compito di cercare di guidare la nazionale tedesca agli Europei del 2024, che si giocheranno proprio in Germania

Mancava solo l'ufficialità, adesso è arrivata anche quella, direttamente dalla Federcalcio tedesca. Dopo l'esonero di Flick, la Germania ha un nuovo Ct, e sarà Julian Nagelsmann, come anticipato nei giorni scorsi dai media tedeschi. Nagelsmann guiderà la nazionale tedesca già a partire dalle prossime amichevoli in vista degli Europei della prossima estate, che nel 2024 si giocheranno proprio in Germania.