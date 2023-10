Lorenzo Insigne - in tribuna a Toronto durante il match perso contro Cincinnati (è attualmente infortunato) - ha reagito alle critiche dei tifosi, alzando la voce e mandando a quel paese alcuni spettatori presenti sugli spalti, Dallo scorso 22 giugno la squadra canadese ha perso 14 partite su 15 in Mls. Per l'ex Napoli solamente 4 gol e 4 assist in 19 partite disputate, con il club all'ultimo posto nella East Conference