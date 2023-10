Carlo Ancelotti ha ricevuto dall'Università di Parma la laurea magistrale ad honorem in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate. L'allenatore del Real Madrid si è commosso sul palco: "Ricevo una laurea e qualcuno dirà che di esami ne ho fatti pochi. In realtà ne ho fatti tanti e ogni tre giorni ne faccio ancora. Esami in cui vengo giudicato, motivo per cui devo prepararmi. Tutto è iniziato come un gioco, con la mia famiglia contadina. Lo sport è stato per me una grandissima scuola di vita"

Il discorso di Ancelotti: "Per genetica siamo una famiglia che si commuove"

Ancelotti è apparso visibilmente commosso sul palco al momento della proclamazione: "Ricevo questa laurea e qualcuno dirà che di esami ne ho fatti pochi. In realtà ne ho fatti tanti e ogni tre giorni ne faccio ancora. Esami in cui vengo giudicato, motivo per cui devo prepararmi. Quando mi chiamano dottore mi piace, ai miei giocatori dirò 'potete chiamarmi dottore'. Le mie lacrime? Per genetica siamo una famiglia che si commuove. È genetica. Come è genetica avere talento o no. Tutto è iniziato come un gioco, con la mia famiglia contadina. Ascoltando i racconti la mia carriera sembra immacolata, ma non è così. Lo sport è stato per me una grandissima scuola di vita. La mia carriera è stata costellata da esperienza fantastiche, la Roma, il Milan, ma anche da cadute, come la finale di Champions persa quando vincevamo 3-0, oltre agli infortuni. La sconfitta, nello sport come nella vita, è contemplata. Il mio carattere in questo mi ha aiutato. Il calcio mi ha insegnato tante cose: la relazione con le altre persone, il rispetto degli altri, il rispetto delle regole, il rispetto per l'autorità (allenatori, dirigenti, presidenti), i tempi, i limiti, saper ascoltare”. Poi fa un riferimento al talento, parlando anche di Maradona: "È impossibile migliorare il talento: o c'è o non c'è. Maradona aveva un grandissimo talento, non potevi insegnargli a dribblare meglio. Potevi insegnargli a gestirlo meglio. Il grande campione riesce a mettere il proprio talento al servizio degli altri".