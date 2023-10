Tre di loro hanno giocato (e vinto) di venerdì e sono prime, o momentaneamente prime, nei top campionati. I quattro allenatori, dall'italiano Farioli a Xabi Alonso, hanno plasmato le loro squadre. C'è chi non subisce gol come il Nizza e chi ne segna tantissimi come il Leverkusen. Il Tottenham, proprio dopo l'estate dell'addio di Kane, ha trovato una nuova linfa. In Spagna il Girona sta sorprendendo tutti