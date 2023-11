Tredici interminabili minuti di paura e ansia durante la partita di Nations League femminile tra Belgio e Inghilterra : Alex Greenwood , è rimasta a terra dopo un colpo alla testa. La giocatrice, difensore della nazionale inghese, è stata soccorsa in campo ricorrendo anche all'ossigeno per 13 minuti nel corso del primo tempo prima di essere portata via in barella. Come riportato da Sky UK, il Ct Sarina Wiegman nel post partita (sconfitta per 3-2) ha rassicurato sulle condizioni dell'atleta.

Alex Greenwood: il colpo, i soccorsi e l'ossigeno

AGreenwood, come detto, è stata portata via in barella dopo aver subito un colpo alla testa. La calciatrice si è scontrata con l'attaccante belga Jassina Blom dopo 20 minuti, con entrambe finite a terra. Le cure in campo, compreso l'ossigeno, sono durate parecchio prima di poterla trasportave via in barella. Blom, invece, è stata in grado di continuare con una fasciatura alla testa. Greenwwod - riporta sempre Sky UK - non avrebbe avuto bisogno di cure ospedaliere e il team medico dell'Inghilterra ha valutato di poterla continuare a curare allo stadio di Leuven.